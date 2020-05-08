وصول 330 عالقًا بالكويت إلى مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم، رحلتان استثنائيتان سيرتهما شركة «إير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمتين من دولة الكويت على متنهما 330 مصريا من العالقين، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الطيران، إن الرحلة الأولى وصلت مطار القاهرة على متنها 165 راكبا والثانية على متنها 165 راكبا، وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم فور وصولهم داخل صالة الوصول، وتم نقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصص لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب القادمين من الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.