جمال شعبان يكشف أعراض الذبحة الصدرية وأنواعها

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري الأمراض القلبية، عن أعراض الذبحة الصدرية.وقال خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك ذبحة مستقرة يتعرض لها الشخص وتكون خلال بذل مجهود كبير.وأضاف الدكتور جمال شعبان، استشاري الأمراض القلبية، أن المراحل المتأخرة من الذبحة الصدرية تكون عبر أقل مجهود وقد تحدث من الكلام أو التقلب أثناء النوم الأمر الذي يحتاج إلى قسطرة، ولفت إلى أن جدار الشرايين يتأثر بالتوتر والتدخين.وأشار استشاري الأمراض القلبية، إلى أن آلام الفك السفلي قد تكون مؤشرا للذبحة الصدرية، ويجب تكرار رسم القلب حتى يتم التأكد من عدم وجود ذبحة صدرية.وأوضح أن القصور في الشرايين التاجي يؤدي إلى ذبحية صدرية، كما لفت إلى أن الضغط العالي يؤدي إلى حدوث قصور في الشريان التاجي ويؤدي إلى حدوث الذبحة.وتابع جمال شعبان أن الشريان التاجي يحيط بالقلب مثل التاج، وهم ثلاثة شرايين.