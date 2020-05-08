«الاختيار» الحلقة 15.. كفاءة منسي في القبض على التكفيريين





الاختيار الحلقة 15

تبدأ الحلقة الخامسة عشرة بعد قليل، على قناة on e بقيام أحمد منسي بالهجوم على إحدى المزارع والقبض على عدد من التكفيريين، لكن هناك تكفيريا جنسيته أجنبية يعمل قناصا مع الجماعات الإرهابية، ولم يتمكن المنسي ورجاله من القبض عليه بسبب خطورته الشديدة، حيث إنه يتمكن من قتل الجنود في الكمائن من مسافات بعيدة جدا تصل لخمسة كيلومترات، ويجتمع المنسي مع عدد من ضباط الكتيبة ويبدأ في التخطيط للقبض عليه.



ويجتمع التكفيري هشام عشماوي مع مجلس شورى الإرهابيين لتنفيذ عمليات جديدة، وقرروا أن يبدأوا بأنشاص في الشرقية، وكلفوا عشماوي بالتخطيط لهذه العمليات نظرا لأنه خدم في هذه المناطق، ووافق عشماوي ولكن اشترط معاينة هذه الأماكن أولا، وسأل عن التمويل للقيام بهذه العمليات ليخبره التكفيريون بأنهم سيقومون بالهجوم على محلات المجوهرات الذي يمتلكها المسيحيون لتمويل عملياتهم الإرهابية. تبدأ الحلقة الخامسة عشرة بعد قليل، على قناة on e بقيام أحمد منسي بالهجوم على إحدى المزارع والقبض على عدد من التكفيريين، لكن هناك تكفيريا جنسيته أجنبية يعمل قناصا مع الجماعات الإرهابية، ولم يتمكن المنسي ورجاله من القبض عليه بسبب خطورته الشديدة، حيث إنه يتمكن من قتل الجنود في الكمائن من مسافات بعيدة جدا تصل لخمسة كيلومترات، ويجتمع المنسي مع عدد من ضباط الكتيبة ويبدأ في التخطيط للقبض عليه.ويجتمع التكفيري هشام عشماوي مع مجلس شورى الإرهابيين لتنفيذ عمليات جديدة، وقرروا أن يبدأوا بأنشاص في الشرقية، وكلفوا عشماوي بالتخطيط لهذه العمليات نظرا لأنه خدم في هذه المناطق، ووافق عشماوي ولكن اشترط معاينة هذه الأماكن أولا، وسأل عن التمويل للقيام بهذه العمليات ليخبره التكفيريون بأنهم سيقومون بالهجوم على محلات المجوهرات الذي يمتلكها المسيحيون لتمويل عملياتهم الإرهابية.





هشام عشماوي يجتمع بالإرهابيين فى الحلقة 15 من الاختيار

وانتهى عشماوي من معاينة عدد من الأماكن العسكرية بأنشاص في الشرقية لتنفيذ عملياته التفجيرية الجديدة، ولكن بعد معاينة المكان يخبر مجلس عسكري التكفيريين الذي ينتمي له بأن العملية لن تحقق أهدافا كبيرة وخسائر للجيش المصري، ويقترح عليهم تغييرها حتى لا تكلفهم ولكنهم يرفضون ويقررون التنفيذ بهدف ضرب الجيش في عقر داره، وطلب عشماوي الذي يقوم بشخصيته أحمد العوضي أن يصطحب صديقه عماد ولكن أبوعبدالله رفض وطلب منه أن يصطحب أي شخص آخر غيره، وهو ما أغضب عماد بشدة الذي يقدم شخصيته عابد عناني.



وانتهت الحلقة بقيام منسي بوضع اللمسات الأخيرة على خطة القبض على القناص التكفيري أبوصهيب ووزع المهام والأماكن التي سيقومون بالقبض عليه فيها وبدأوا في التنفيذ.



مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.