رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الاختيار» الحلقة 15.. كفاءة منسي في القبض على التكفيريين

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:40 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
طباعة
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد منسي والفنان أحمد العوضى فى دور الإرهابي هشام عشماوي.

الاختيار الحلقة 15


تبدأ الحلقة الخامسة عشرة بعد قليل، على قناة on e بقيام أحمد منسي بالهجوم على إحدى المزارع والقبض على عدد من التكفيريين، لكن هناك تكفيريا جنسيته أجنبية يعمل قناصا مع الجماعات الإرهابية، ولم يتمكن المنسي ورجاله من القبض عليه بسبب خطورته الشديدة، حيث إنه يتمكن من قتل الجنود في الكمائن من مسافات بعيدة جدا تصل لخمسة كيلومترات، ويجتمع المنسي مع عدد من ضباط الكتيبة ويبدأ في التخطيط للقبض عليه.

ويجتمع التكفيري هشام عشماوي مع مجلس شورى الإرهابيين لتنفيذ عمليات جديدة، وقرروا أن يبدأوا بأنشاص في الشرقية، وكلفوا عشماوي بالتخطيط لهذه العمليات نظرا لأنه خدم في هذه المناطق، ووافق عشماوي ولكن اشترط معاينة هذه الأماكن أولا، وسأل عن التمويل للقيام بهذه العمليات ليخبره التكفيريون بأنهم سيقومون بالهجوم على محلات المجوهرات الذي يمتلكها المسيحيون لتمويل عملياتهم الإرهابية. 

هشام عشماوي يجتمع بالإرهابيين فى الحلقة 15 من الاختيار


وانتهى عشماوي من معاينة عدد من الأماكن العسكرية بأنشاص في الشرقية لتنفيذ عملياته التفجيرية الجديدة، ولكن بعد معاينة المكان يخبر مجلس عسكري التكفيريين الذي ينتمي له بأن العملية لن تحقق أهدافا كبيرة وخسائر للجيش المصري، ويقترح عليهم تغييرها حتى لا تكلفهم ولكنهم يرفضون ويقررون التنفيذ بهدف ضرب الجيش في عقر داره، وطلب عشماوي الذي يقوم بشخصيته أحمد العوضي أن يصطحب صديقه عماد ولكن أبوعبدالله رفض وطلب منه أن يصطحب أي شخص آخر غيره، وهو ما أغضب عماد بشدة الذي يقدم شخصيته عابد عناني.

وانتهت الحلقة بقيام منسي بوضع اللمسات الأخيرة على خطة القبض على القناص التكفيري أبوصهيب ووزع المهام والأماكن التي سيقومون بالقبض عليه فيها وبدأوا في التنفيذ.

 مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصفة ترابية تضرب المنيا

الحكومة تقر تطبيق إجراءات «كورونا» حتى آخر رمضان

رسالة طارق حامد لرضا عبدالعال في «رامز مجنون رسمي»

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

مستقبل وطن: قانون «المركزي» الجديد يعزز الحوكمة والاستقلالية

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

إمساكية رمضان اليوم السادس عشر 1441.. موعد أذان المغرب السبت 9- 5-2020

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

الحلقة 13 من رواية «الصديق أبوبكر» الهجرة 3

الأحد.. 4 فقرات أدبية على تطبيق «زوم» في بيت الشعر

4 كاتبات ضيوف مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة

هويدا عطا: كورونا سيُحدث تحولات ضخمة وواقع ثقافي جديد