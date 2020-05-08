مديرة صندوق النقد تطالب بالتعاون لمواجهة كورونا ودعم الاقتصاد

قالت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن تراجعا إلى السياسات الحمائية قد يضعف آفاق التعافي العالمي في مرحلة من الممكن فيها ظهور "سيناريوهات أكثر سلبية" بناء على تطور الجائحة.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في مناسبة نظمها معهد الجامعة الأوروبية إنه لا يزال هناك كثير من الضبابية حيال الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبسؤالها عن مدى قلقها حيال إمكانية تأثير التوتر الأمريكي الصيني سلبا على الاقتصاد العالمي، قالت جورجيفا "من المهم للغاية بالنسبة لنا مقاومة ما قد يكون ميلا طبيعيا للتراجع خلف حدودنا".

وقالت إن إعادة إنعاش التجارة العالمية ضرورية لضمان تعافٍ اقتصادي عالمي.