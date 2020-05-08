مدارس الجمهورية تبدأ استلام المشروعات البحثية غدًا

تبدأ المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، غدا تسلم المشروعات البحثية المطلوبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، بشكل ورقي مع إمكانية تقديمها إلكترونيًا على منصة «إدمودو» الإلكترونية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب الذين يريدون التسليم ورقيا.وتضمن الجدول التالي:السبت 9 مايو 2020: الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي.الأحد 10 مايو 2020: الصف الرابع الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي.الاثنين 11 مايو 2020: الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثاني الثانوي.الثلاثاء 12 مايو 2020: الصف السادس الابتدائي - الصف الأول الإعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي.الأربعاء 13 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الأول الثانوي الذين تخلفوا.الخميس 14 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و6 ابتدائي – الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا.السبت 16 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف.