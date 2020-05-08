ارتفاع وفيات كورونا فى بريطانيا إلى 31241

أظهرت الأرقام التي أعلنها اليوم، وزير البيئة البريطاني، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا زادت 626 لتبلغ الحصيلة 31241 حالة وفاة.وتشمل الأرقام التي جمعتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وهي هيئة حكومية والهيئات الممثلة في ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا الوفيات من جميع الفئات بعد الفحوص الإيجابية، وتغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس الخميس.