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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل لـ16436

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:35 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 16436 حالة، فينا بلغ عدد حالات الوفاة 245، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم استمرار انتشاره.

من جانبه، طلب نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، تولي منصب وزير الصحة، بجانب ملف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكان يعقوب ليتسمان، وزير صحة الاحتلال السابق، قد أبلغ نتنياهو بتركه الوزارة، وطالبه بتولي منصب وزير الإسكان والبناء، بعد فشله في مواجهة كورونا.

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