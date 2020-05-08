أفغانستان: 215 إصابة جديدة بـ«كورونا» ليرتفع الإجمالى إلى 3778

سجلت أفغانستان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدى الـ 24، ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الوباء في البلاد إلى 3778 حالة.وأكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية -وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة- أن السلطات سجلت 215 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في أقاليم مختلفة بالبلاد خلال يوم واحد.