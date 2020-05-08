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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان: 215 إصابة جديدة بـ«كورونا» ليرتفع الإجمالى إلى 3778

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:26 م
كورونا
كورونا
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سجلت أفغانستان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدى الـ 24، ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الوباء في البلاد إلى 3778 حالة.

وأكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية -وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة- أن السلطات سجلت 215 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في أقاليم مختلفة بالبلاد خلال يوم واحد.

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