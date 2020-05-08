إصابة أحد أعضاء فريق نائب ترامب بكورونا



وأوضحت مكيناني ـ في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم ـ أن البيت الأبيض يضع جميع الإرشادات التي ينصح بها خبراؤه داخله؛ للحفاظ عليه "آمنًا" من فيروس كورونا المستجد.



يُشار إلى أن ترامب والحلقة المقربة منه وزوار البيت الأبيض يخضعون لفحوص دورية تظهر نتائجها في غضون 15 دقيقة.

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، كايلي مكيناني، اليوم الجمعة، إصابة أحد أعضاء فريق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).