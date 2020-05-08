ترامب: عدد وفيات «كورونا» يبلغ 95 ألفًا في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا قد يبلغ 95 ألفا في الولايات المتحدة، وفق شبكة سكاي نيوز.وأضاف ترامب خلال كلمته اليوم، خلال لقائه مع حاكم كاليفورنيا: "لدينا معدات تنفس اصطناعي كافية"، موضحا أن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا، متابعًا نواصل تقديم الدعم للقطاع الزراعي الأمريكي.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أمس الخميس، وفاة أكثر من 2400 شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات 75500 وفاة.وبحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، حصد كورونا في الولايات المتحدة لغاية اليوم الجمعة، أرواح 75543 شخصا، بينهم 2448 خلال 24 ساعة.وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى 1254750 شخصا، حيث تم تسجيل 27300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وتماثل للشفاء حوالى 195 ألفا.وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في أمريكا لكشف المصابين بالفيروس حوالى 81 مليون فحص.