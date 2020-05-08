بوتين وجونسون يتبادلان التهنئة بالذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء على هتلر

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التهنئة عبر الهاتف اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الحلفاء على هتلر في الحرب العالمية الثانية، وفقا لبيان على موقع الكرملين الإلكتروني.ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الموقع أن كلا الجانبين عبر عن استعداده لخوض المزيد من الحوار حول قضايا مشتركة ودولية.