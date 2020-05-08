أسرار في إنجيل مرقس.. لقاء الأنبا مارتيروس بالأقباط

يترأس الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق للسكك الحديد مساء اليوم؛ لقاءه اليومي عبر البث المباشر.ويأتي لقاء الأنبا مارتيروس؛ بالأقباط عبر البث المباشر "أسرار في إنجيل مرقس".وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية.