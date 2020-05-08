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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى كفر قدوم

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:58 م
الاحتلال
الاحتلال
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أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بنية حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة.

من جهته، أفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة اتجاهات، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح وصفت بالطفيفة، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في القرية، كما أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الذين تواجدوا على أسطح المنازل، دون وقوع إصابات.

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