مصرع وإصابة 5 فى حادث تصادم بأسوان

وقع حادث تصادم سيارة بتوكتوك، مساء اليوم، بمنطقة الكورنيش الجديد بمدينة أسوان، ما أسفر عن مصرع وإصابة 5.وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة الكورنيش الجديد، ما أسفر عن مصرع وإصابة 5 وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، والمتوفين للمشرحة.تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين وإصابة 3 بحادث تصادم بطريق الكورنيش الجديد، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين بواسطة رجال الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات، والمتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، وجار إزالة أثار الحادث من الطريق.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث.