قوة القيامة.. لقاء مطران البحيرة بالأقباط عبر البث المباشر

ترأس الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية؛ منذ قليل؛ اجتماعه الأسبوعي، عبر البث المباشر.وجاء عنوان اجتماع مطران البحيرة "قوة القيامة".وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية.