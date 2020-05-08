النمسا تعلن فتح الحدود مع ألمانيا قبل الصيف

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ألمانيا لفتح الحدود قبل الصيف.

وقال كورتس- فى تصريحات، اليوم الجمعة- إن كلا من ألمانيا والنمسا نجحت فى الوقت الحالي فى تحقيق معدلات منخفضة للغاية للإصابة بفيروس كورونا، وهو أمر يبعث على التفاؤل ويمهد لعودة الحركة بين البلدين إلى طبيعتها قريبا.

وأوضح أن هناك أيضا "محادثات وثيقة" مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لوضع "قواعد عادلة" لفتح الحدود، مشيرا إلى الترابط القوي بين الصناعة الألمانية والنمساوية.

من جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر إنه جارٍ أيضًا التفكير في الرفع المبكر لضوابط الحدود وقيود الدخول التي تفرضها أزمة كورونا مع بعض الدول.

وأضاف نيهمر "نحن وبعض الدول المجاورة لنا مثل ألمانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسويسرا تطورنا بشكل إيجابي للغاية من حيث أعداد الإصابات".

يشار إلى أن صناعة السياحة النمساوية تعتمد بشكل كبير على السائحين الألمان، حيث قضوا في عام 2019 حوالي 37 في المائة من إجمالي 79 مليون ليلة مبيت سياحية، بينما سجل النمساويون أنفسهم حوالي 30 في المائة فقط.

يذكر أن صناعة السياحة والترفيه تمثل 15.4 في المائة من الناتج الاقتصادي في النمسا.

