إيطاليا تركز على إنشاء صندوق الإنعاش الأوروبي وسط تفشي كورونا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إن بلاده تركز على صندوق الإنعاش الأوروبي، وهو أداة مالية مشتركة ومؤقتة لتشجيع الانتعاش الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأكد دي مايو مجددا- في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- موقفه بشأن أدوات الدعم الأوروبية في ظل حالة طوارئ فيروس كورونا، حتى بعد التزام المفوضية الأوروبية بإلغاء أي نوع من الشروط وآليات المراقبة في حالة حصول بلد ما على خطوط الائتمان من آلية الاستقرار الأوروبية.وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه من المهم تحديد الأوقات بدقة وعدم انتظار تحديد الميزانية الأوروبية لعام 2021، مبينا أن الأموال يجب أن تصل على الفور.وذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سعى كثيرًا إلى إنشاء آلية صندوق الإنعاش الأوروبي.ونوه دي مايو بأن آلية صندوق الإنعاش الأوروبي بالنسبة لإيطاليا هي الأداة التي من شأنها أن تساعد البلاد بشكل فعل.واختتم بالقول "إن أي نوع آخر من المناقشات سيكون مضللا في الوقت الراهن".