محمد الباز يكتب: 3 كتب مجهولة لعائشة عبدالرحمن عن النبى

بأى طاقة روحية كتبت عائشة عبدالرحمن عن النبى، صلى الله عليه وسلم؟

كيف جمعت فى قلبها كل هذا الحب وهى تدخل إلى حياة النبى الخاصة، تجلس بين نسائه، ترصد حبه لهن وسلوكه معهن، وتخرج من ذلك كله بتأويلات نسائية؟

أى عقل ذلك الذى جعلها تسعى بين يدى النبى البشر، الابن والزوج والأب، دون أن تتجاهل دوره العظيم ورسالته السامية؟

أنت تعرف ما كتبته عائشة عبدالرحمن.

السيدة التى استطاعت أن تصنع اسمها فى مجتمع كان من الصعب عليه أن تخترقه النساء، ولدت فى دمياط فى العام ١٩١٣، وواصلت عملها وكفاحها حتى وفاتها فى العام ١٩٩٨، خمسة وثمانون عامًا تعلمت كما أرادت، وكتبت فى الصحافة فى فترة مبكرة كما شاءت، وأكملت تعليمها الجامعى حتى حصلت على الدكتوراه دون أن تلتفت لمن أرادوا أن يجهضوا مشروعها.

قد تشعر فيها ببعض العصبية- ولن أقول التعصب- فى دفاعها عما تعتقد أنه صواب، لكنها العصبية التى يمكنك أن تغفرها لها بسهولة، فما كتبته يجعل لها رصيدًا لا ينفد أبدًا.

ستقول لى: تقصد كتابها الرائع «نساء النبى»؟

سأقول لك: ليس «نساء النبى» وحده، فلها كتب أخرى دخلت بها إلى بيت الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتجولت فيه بأريحية شديدة، وعندما خرجت، قالت ما لم يقله أحد غيرها حتى الآن، وأعتقد أنه من الصعب أن يطرق أحد الطرق التى سلكتها، فقد درست النبى بعقل باحثة وقلب امرأة، ومن هنا كان الفارق الكبير.

كتابها «نساء النبى» هو الأشهر.

لكن ما رأيكم أن نقف قليلًا مع كتب أخرى لا تقل أهمية عن «نساء النبى»، فقط كان حظها أقل من حظ الكتاب الذى صدرت منه طبعات عديدة، ولا يزال مطلوبًا حتى الآن.

الكتاب الأول هو «مع المصطفى صلى الله عليه وسلم»، كتبت مقدمته فى ١٩٩٠. وفيها قالت: مع المصطفى صلى الله عليه وسلم عشت من يوم مولدى، آيات مشهودة كانت أول ما يصل إلى سمعى مع نور الفجر، يتلوها والدى التقى العابد رضى الله عنه فى تهجده وصلاته، وأحاديثه الشريفة كانت مع آيات القرآن الزاد الروحى الذى تعيش به بيئتى المتدينة من قبل أن أعرف الدنيا، وسيرته الذكية العطرة كانت أنس دنيانا من قبل أن تحل عنى تمائم الصبا، والمدائح النبوية والأناشيد الصوفية، كانت أول ما لمس وجدانى وأرهف إحساسى، من يوم أن بدأت خطوتى الأولى على درب الحياة.

أحب أن أنبهك هنا فقط، أن عائشة عبدالرحمن تصور لنا حالة مصرية خالصة من حالات تجلى النبى، صلى الله عليه وسلم، فى مصر.

فالفتاة الصغيرة تأخذنا بعد ذلك إلى مرحلة أخرى من مراحل علاقتها بالنبى.

تقول: ومع المصطفى، صلى الله عليه وسلم، عشت وأنا أستقرئ ما وعى التاريخ من تراجم سيدات بيت النبوة، رضى الله عنهن فأجتلى ملامح شخصيته صبيًا فى «أم النبى» وزوجًا فى «نساء النبى» وأبًا فى «بنات النبى» صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

كشفت لنا عائشة عبدالرحمن السر مبكرًا، فقد مضت معه ابنًا وزوجًا وأبًا.. حتى وصلت فى رحلتها إلى المصطفى، تقول عن ذلك: مع المصطفى نبيًا رسولًا أمضيت حياتى العلمية منذ استشرف بى أستاذى أمين الخولى إلى الأفق الرحب الذى طمحت إليه فى دراساتى القرآنية، وقاد خطاىّ على الطريق الصعب لأجتلى أسرار البيان المعجز.

أمين الخولى كان أستاذًا لعائشة عبدالرحمن عندما التحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية، وتزوجته ليصبح زوجها وأستاذها ومرشدها، وعندما تعرف أن الخولى كان واحدًا من المجددين فى فكرنا المعاصر، ستعرف إلى أى مدى لعب دورًا مهمًا فى حياة زوجته التى كانت تدين له بكل ما حققته فى حياتها.

حياة النبى، صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى عائشة عبدالرحمن لم تكن فى أى وقت حالة بحثية، كانت طوال الوقت حالة روحية راقية، سمت بها إلى مراقى الرضا.

عن ذلك تقول: استروحت إلى صحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا بى فى فيض من سناه، قد طويت أبعاد المكان وآماد الزمان، إلى مسرح الأحداث الكبار التى بدأ بها عصر جديد للإنسان، وعشت بوجدانى وفكرى مع المصطفى، صلى الله عليه وسلم، من مهد مولده إلى غار حراء، ثم فى مثواه فى المدينة المنورة، ولم أشأ، بل لم أستطع أن أنصرف عن هذه الصحبة مع المصطفى، صلوات الله عليه وسلامه، فكأنى إذ أعكف على كتابتها أطيل مدى أنسى به، وألتمس من مشاركة أصدقائى القراء ما يضاعف لى عطاءها السخى.

الكتابة عن النبى عند عائشة عبدالرحمن حالة إبداعية كاملة، تقول هى عن ذلك: ما أقدمه إلى أبنائى وأصدقائى القراء من حديث هذه الرحلة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليس التاريخ وليس السيرة، وإنما هى مشاهد مما اجتليت سيطرت على وجدانى، ومواقف شدت إليها تأملى بجاذبية آسرة، وارتبط فيها الماضى الحى بالحاضر المشهود، فما تتجلى لنا رؤى الماضى ومشاهده إلا لتؤنس وحشتنا وتهدى خطانا، ولنذكر نعمة الله الكبرى أن أعزنا بالإسلام، وبعث فينا المصطفى «شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا».

أخذ هذا الكتاب من روح عائشة عبدالرحمن الكثير، يبدو أنها كتبته على وقع من فقد عزيزًا، وهو ما نحسه من إهداء الكتاب فى طبعته الثانية.

زسمعها وهى تقول: نجوى وإهداء.. ابنى الفقيد الغالى المهندس أكمل الخولى، فقدتك فجأة فى عز شبابك يا ولدى الحبيب، وأنا هامة اليوم أو غدًا، حين كنت أعد هذه الطبعة الجديدة من كتاب «مع المصطفى» فتصدع كيانى وأوحشت دنياى وكأنى فقدت إرادة البقاء، وفيما كنت تحت وطأة المحنة الصعبة أطوى أوراقى وأنطوى على نفسى الضائعة، إذا بطيفك حيًا شاخصًا ماثلًا أمامى ملء بصرى وسمعى، ملء قلبى وخواطرى ورؤاى، يشد أزرى بصحبة النبى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأجمع شتات نفسى الضائعة وكيانى المتداعى، أرفع إليه صلوات الله وسلامه هذا الكتاب، زكاة وقربى ونجوى، أحتسبك عند الله يا بنى، رضى الله عنك، وسلام أنت وسلام عليك، ووداعًا إلى أن نلتقى.

ما الذى يصلنا مما تقوله عائشة عبدالرحمن وما تفعله؟

إننى أقف بكم عند كاتبة تجاوزت السيرة النبوية كمسألة بحثية إلى كونها مسألة حياة، النبى فيها حاضر بإنسانيته التى لا تخفى على أحد، تشعر وهى تتحدث أن النبى يعيش معها، تتحدث إليه وتستمع منه، ولا يغادرها أبدًا، وأعتقد أن هذه الحالة صنعت مساحة الصدق التى تشعر بها فى كتابات عائشة عبدالرحمن حتى ولو اختلفت معها.

كان كتاب «مع المصطفى» الذى لا يعرفه كثيرون من بين كتابات عائشة عبدالرحمن هو المحطة الأخيرة فى رحلتها إلى النبى، صلى الله عليه وسلم، وهى الرحلة التى حددت هى محطاتها «الابن والزوج والأب».

يمكننا أن نعود الآن إلى العام ١٩٥٣، فى شهر مايو من هذا العام صدر كتاب «أم النبى» ضمن سلسلة كتاب الهلال، لن نجد عليه اسم عائشة عبدالرحمن، اكتفت فيما يبدو بأن تكتب تأليف الدكتورة بنت الشاطئ.

قبل أن تبدأ بنت الشاطئ رحلتها مع أم النبى، تثبت المنطلق الذى منه تتحرك، عندما تثبت ما قاله النبى، صلى الله عليه وسلم «إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد»... وكأنها تقول من البداية إننا أمام إنسان أمه امرأة عادية جدًا.

وقبل أن تسأل عن حال عائشة عبدالرحمن مع أم النبى، استمع أولًا إلى هذه المناجاة التى وضعتها بين يديها قبل أن تدخل إلى حياتها.

تقول عائشة: أماه «آمنة» ما تلوت من وحى السماء إلى وحيدك الحبيب حديثه الجهير عن بشريته: «إنما أنا بشر مثلكم» و«سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولًا»، إلا ذكرت أن نبينا الكريم، هو الإنسان الذى حملته جنينًا فى أحشائك، ووضعته كما تضع كل أنثى من البشر، ولا تدبرت معنى قوله تعالى لابنك الخالد: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا».

ألا تنبهت إلى أن لهؤلاء القادة الرسل أمهات، وأن المرأة التى أنجبت البطل فى كل صورة، وفى كل حين، هى التى قامت عن عيسى بن مريم الذى قالوا إنه إله، وهى التى جاءت بمحمد بن آمنة رسول الله وخاتم النبيين.

وهذا صوت وحيدك يملأ سمع الزمان على مر الآباد: إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، فيحقر كبرياء الملوك، ويسمو بأمومتك إلى أفق لا يتطاول إليه ترف الغنى ولا جاه المادة، إذ يجعل مِنك أيتها الأنثى الوديعة المتواضعة، والأم الطيبة الرءوم، مبعث أنسه وروح إنسانيته وآية محبته وموضع إجلاله واعتزازه.

أماه آمنة هو أبدًا مجد الأمومة الذى خلد واهبات الحياة على الدهر، وصانعات التاريخ منذ الأزل وإلى الأبد، وقد توجك وحيدك بتاجٍ سماوى من هذا المجد الأزلى الأبدى حين هتف قائلًا: الجنة تحت أقدام الأمهات.

وهو أبدًا فخر الأنوثة التى حمت سر الوجود فى هذا الكون، وحفظت حياة الإنسانية فى هذه الدنيا، إذ حملت أجنة البشرية وهنًا على وهن، فأى شعور غامر كان يملأ قلب ولدك، حين أوصى الذى سأله عن أحق الناس بإكرامه: أكرم أمك، ثم أكرم أمك، ثم أكرم أمك.. ثم أباك.

أماه آمنة عن مجد الأمومة فيكِ، وبطولة الأنوثة منك، جئت أتحدث اليوم عن سيدة الأمهات التى جادت على الإنسانية بوليد وحيد، حملت الملايين رايته فى أرجاء الأرض على مر الزمن، يتيم اعتز به الآباء الصيد والأصول الأمجاد، فقير حييت باسمه الدنى وفاضت الخيرات، وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه، لو أنك كنت ملكة متوجة أو فارسة مغوارة، أو عالمة مبتكرة، أو زعيمة قائدة ثم لم تلدِ محمدًا رسول الله؟

وأى عمل لك يا أماه أجل وأمجد، من أنك كنتِ المنجبة لهذا الرجل، ووالدة ذلك الرسول البطل؟

تواصل عائشة عبدالرحمن مناجاتها، تقول: وها أنا ذا أقف خاشعة أمام صورتك، وقد حفت بها من أمومتك أضواء باهرة السنا، فيكاد جلالك يثنينى عن إطالة النظر إليكِ لولا أن أعود فأذكر أنك أم محمد الذى أصر على الاعتراف ببشريته، فكان هذا الاعتراف منه آية عظمتك وسر خلودك.

ما كتبته عائشة عبدالرحمن كان قصيدة عشق، ولذلك هان من أجلها كل تعبها، اسمعها وهى تتحدث عن عملها وهى تنسج هذه القصيدة: بدأت هذه المحاولة فى درس سيرة السيدة آمنة وأنا أعى أتم الوعى نقص المصادر والأخبار التى تُحدث عن تلك الأم المنجبة، لكنى لم أجزع لذاك، إذ قدرت أنى إنما أُحدث عن والدة الرسول العظيم، وأم البطل الذى هو فى حساب الحياة صفوة جنسه وخلاصة قومه، ومن ثم مضيت ألتمس ملامحها فى صورة ابنها العظيم الذى أوته أحشاؤها، وغذاه دمها، واتصلت حياته بحياتها، فلقد كان محمد هو الأثر الجليل الذى خلفته آمنة، فليس بعجيب أن أراها فى ضوء هذا الأثر، وأن يكون فهمى لها عن طريق تأمل عملها الفذ ممثلًا فى ولدها العظيم.

بالمعايير العلمية لا يمكننا التعامل مع كتبته عائشة عبدالرحمن عن أم النبى على أنه دراسة مكتملة، هى بالكاد محاولة لإثبات حبها للنبى عن طريق تقصى أخبار أمه، ولا ملامة عليها فى ذلك على الإطلاق.

عبرت عائشة عبدالرحمن من كتابها «أم النبى» إلى كتابها عن «زوجات النبى».

الوضع مع زوجات النبى كان مختلفًا، فلم تكتب بنت الشاطئ شيئًا كما تخبرنا هى: حتى قرأت ما فى مكتبتنا من مصادر ومراجع لهذا الجانب من حياة الرسول، صلى الله عليه وسلم، فى بيته، مبتدئة بالقرآن الكريم، والحديث وكتب السيرة والتفسير ثم التراجم والتاريخ، وطالعت ما فى خزانتى من كتب للمستشرقين فى هذا الموضوع.

حالة الوجد صاحبت عائشة عبدالرحمن وهى تكتب عن زوجات النبى، ولن تندهش عندما تعرف أن هذه الحالة تولدت عندها حتى قبل أن تكتب.

تقول: على أنى حين بدأت أكتب كان جهد محاولتى أن أرجع إلى مصادرنا الأصول، لما أقدم عن حياة أمهات المؤمنين فى بيت النبى، كما تمثلتها بعد أن وعيت الذى قرأت، وأعترف بأنى شعرت بتهيّب حين فرغت من القراءة، هممت معه بالتراجع عن الكتابة فى هذا الموضوع، وذلك لما ملأنى من إحساس بجلاله ودقته من ناحية، ولكثرة ما كُتب فيه من ناحية أخرى، فهؤلاء السيدات اللواتى عشن فى بيت النبوة ينزعن جميعًا إلى حواء، وقد جئن إلى بيت تلاقت فيه البرية بالنبوة واتصلت الأرض بالسماء، وتزوجن من بشر اصطفى خاتمًا للنبيين، يتلقى الوحى من الله عز وجل، ويبلغ رسالته، فأنى لقلم أن يصور حياة كهذه، تموج فيها أهواء البشرية فى فيض من النور الأسنى، وتتجاذب فيها الأنوثة التى نعرف رقتها وضعفها ورهافة وجدانها، تيارات بالغة القوة والعمق، يجذبها بعضها إلى هذه الأرض الدنيا، وتشدها أخرى إلى السماوات العلا، وتتعادل من هذا بشرية سماوية وسماوية إنسانية، غير أنى عدت فقدرت أن تراجم سيدات بيت النبوة رضى الله عنهن تكليفٌ لى وتشريفٌ، فلست بحيث أنصرف عنها بعد أن اتجهت إليها.

حسمت عائشة عبدالرحمن موقفها، تقول: وإذا صح منى العزم على تناول هذا الموضوع الجليل الدقيق، لم أعد أتهيب كثرة ما كُتب فيه، إذ يبقى مجال لتناول جديد يستوعب ما فى المصادر الموثقة عن حياة نساء النبى فى البيت الكريم، ويتمثلها على هدى دين الفطرة، وبإيحاء البيئة ومنطق التاريخ فى نزاهة مؤمنة ودراسة محققة.

بعد عشر طبعات من الكتاب، كتبت عائشة عبدالرحمن مقدمة جديدة، تطلعنا فيها على قضية مهمة للغاية، رصدتها بقولها: لا بد لى من أن أشير إلى رغبة كريمة أبداها بعض السادة القراء، ممن يؤثرون أن نطوى بعض أخبار عن الحياة الخاصة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، تعلقت بها شبهات الإسلام.

أغلب الظن أن القراء أرادوا ألا تتطرق الكاتبة لأى قضايا خلافية تمس النبى، لكنها حسمت أمرها، تقول: غير أنى فى الحق ألفيت أن طى هذه الأخبار يحجب عنا عبرتها، ويعطل تدبرنا ليهدى القرآن الكريم الذى حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول، صلى الله عليه وسلم، كى يعصمنا مما تورطت فيه أمم غيرنا، نزهت رسلها عليهم السلام عن بشريتهم وأضفت عليهم من صفات الألوهية ما يشوب عقيدة التوحيد التى هى جوهر الدين كله.

فصلت عائشة عبدالرحمن منطقها فيما فعلته، تقول: وما كان لى أن أطوى ما لم يطوه الله تعالى، فى آيات عن بيت نبينا، صلى الله عليه وسلم، نتعبد بها ونتلوها قيامًا وقعودًا وعلى جنوبنا، منذ نزل بها الوحى فى مثل آيات الإفك والتحريم والأحزاب والنور، وأنا بعد لا أرى فى هذه المواقف إلا آية عظمة فى نبينا الذى استطاع مع بشريته السوية أن يضطلع بختام رسالات الدين، وأن ينقل بها الإنسانية إلى مرحلة الرشد، ويحررها من ضلل الوثنية وشوائب الشرك، ويقودها على مراقى طموحها إلى مثلها وتحقيق وجودها الكريم، آية البطولة فى محمد بن عبدالله أنه استطاع وهو بشر مثلنا، أن يدخل التاريخ كما لم يدخله سواه.

لم تختلف الكتابة عن النبى الأب عن الكتابة عن النبى الابن والزوج.

فى كتابها «بنات النبى» الذى صدر فى العام ١٩٦٣، استحضرت محبتها للنبى من جديد، وجلست لتكتب، وكان عندها ما أرادت أن تقوله لقارئها.

تقول عائشة عبدالرحمن عن الكتاب: هذا كتابى عن «بنات النبى» أحاول فيه أن أستجلى ملامح شخصية الأب الرسول، وأن أعرض صورة أمينة لعاطفة الأبوة، ممثلة فى شخص نبى إنسان، سواه الله بشرًا وأراد أن يكون والدًا لبنات أربع، فى بيئة وأدت الإناث وفُتِنت بالبنين.

وتتحدث مع قارئها: أحسب أن قارئى يقدر أن لموضوع هذا الكتاب من الجلال والمهابة والحرمة عند مثلى ما يحميه من شطط القلم وجموح الخيال، ومن ثم لا أرانى فى حاجة إلى أن أؤكد أن مادة الكتاب تاريخية أصيلة، قد أخذت من مصادرها الأولى، وأن ليس لى من عمل فيه سوى جهد البحث وأمانة النقل وأسلوب التناول والأداء.

وتقف قليلًا مع الجمهور الذى يشكل الرأى العام، فتقول: يعنينى هنا أن أقول إنه إذا كان بعض قومى يتحرجون من التحدث عن الجانب البشرى فى حياة الرسول زوجًا وأبًا، فإنى لأحمد الله أن عصم إيمانى من مثل هذا التحرج المنكر الذى يشعر بأن من أنباء الحياة الخاصة لخاتم الأنبياء ما يحتاج إلى ستر أو كتمان، ومعاذ الإيمان بعظمة الرسول الكريم الذى تلا علينا من هذه الأنباء آيات قرآنية يتعبد بها منا من يؤمن بالله، ويصدق برسالة محمد بن عبدالله الهاشمى القرشى عليه الصلاة والسلام.

منهج عائشة عبدالرحمن يتبدى لنا إذن بشكل كامل.

لقد ناقشت حياة النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، الخاصة دون قيود أو حواحز، لأنها تعرف أنه لم يكن فى حياة النبى ما يشينه، ولذلك فهى تخالف طريق هؤلاء الذين يريدون أن يخفوا بعض أخبار النبى، أو يغلقون الباب أمام من يحاول أن يسأل عما جرى فى حياة النبى الخاصة، وأعتقد أن «بنت الشاطئ» كانت أكثر شجاعة من كثيرين، دخلوا إلى بيت النبى ولم يقدم له ولا لنا شيئًا له قيمة.

