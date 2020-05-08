رائحة الشهيد.. زوجة منسى: دموع ابنى حمزة دليل على نجاح «الاختيار»

■ بداية.. ما شعورك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «الاختيار» منذ عرض أولى حلقاته؟

■ هل هذا هو موقف أبناء الشهيد وأسرته؟

■ هل تدخلت فى صياغة أحداث العمل؟

■ هل تدخلت فى اختيار الفنانة سارة عادل التى تجسد دورك فى المسلسل؟

■ هل تعتقدين أن الفنان أميرة كرارة نجح فى تجسيد شخصية البطل الشهيد؟

■ هل يعنى ذلك أنكِ راضية عن المسلسل حتى الآن؟

■ البعض يرى أن تقديم مسلسل عن الشهيد أحمد منسى تأخر كثيرًا.. فهل ترين ذلك؟

■ ما رأيك فى تزامن العمل الإرهابى الذى شهدته منطقة بئر العبد مؤخرًا مع عرض مسلسل «الاختيار»؟

أعربت السيدة منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد منسى، عن سعادتها بردود الأفعال القوية التى صاحبت عرض مسلسل «الاختيار»، الذى يقدم قصة الشهيد البطل، مشيدة بأداء الفنان أمير كرارة، وقدرته على تجسيد الشخصية وابتسامته وحركاته بكل تفاصيلها، وكذلك الفنانة سارة عادل، التى تلعب دور زوجة البطل.وقالت، فى حوارها مع «الدستور»، إن عرض المسلسل يثير لديها مشاعر مختلطة من الفخر والفرح، خاصة عندما ترى دموع التأثر فى عينى ابنها «حمزة»، الذى يشاهد مسلسلًا عن تاريخ والده وبطولاته، مشيدة بالقائمين على تنفيذ العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع.- أشعر بالفرحة فهو حلم أراه يتحقق أمام عينى، وشعور بأن الزمن توقف عند مشاعر مختلطة من الفرح والفخر، ومشاعرى تجاه المسلسل تشبه مشاعر الشعب المصرى كله، فكلنا فى قمة الفرح بعد نجاح العمل.- الجميع فى حالة سعادة، فالأبناء يشعرون بالفخر، وهناك ردود أفعال إيجابية لدى جميع الأقارب والأحباب، مما يعكس وعى الشعب المصرى، وتكفى رؤية الدموع فى عينى «حمزة»، التى تعبر عن فرحته بتاريخ والده وبطولاته التى كشف عنها المسلسل.- جلست أكثر من مرة مع السيناريست باهر دويدار، وهو إنسان راقٍ، وتحدثنا معًا لساعات طويلة حول كل التفاصيل الخاصة بحياة البطل، حتى قبل بدء عرض المسلسل بأسبوع واحد.وظللنا على تواصل فى كل تفصيلة، وفى كل ما احتاجه منى، وهو فى الحقيقة أبدع فى صياغة الأحداث، وكل موقف كنت أقصه عليه كان يبنى عليه مشهدًا رائعًا، لذا جاءت المشاهد مطابقة للواقع ما زاد من تأثرى بها.- لا لم أتدخل فى اختيار من تقوم بدورى، ولم أهتم بذلك لأن هدفى الوحيد كان يتمثل فى وصول المسلسل للناس ونجاحه لديهم.أما الفنانة سارة عادل فلم أكن أعرفها قبل عرض المسلسل، لكنها فنانة جميلة وبدايتها موفقة وأدت الدور كما هو مكتوب وجسدت الشخصية بشكل قريب للواقع، خاصة أن شخصية الزوجة التى تجسدها تمثل زوجة كل ضابط، البطلة الصامدة التى تحب زوجها وأولادها وتوفر له كل سبل الراحة، خاصة أنه يتعرض لأشد أنواع الضغط النفسى.- اختيار أمير كرارة موفق جدًا، وأنا سعيدة به جدًا، خاصة أنى رأيت «كرارة» عندما قدم أجزاء مسلسل «كلبش»، التى حققت نجاحًا كبيرًا فى رمضان، لذا توقعت نجاحه منذ علمت باختياره، خاصة فى ظل التشابه بينه والشهيد فى الشكل والهيئة والمرحلة العمرية ولون البشرة.وبالإضافة إلى ذلك، يملك «كرارة» تاريخه الفنى المشرف الذى مكنه من تقديم شخصية الشهيد «أحمد» بكل تفاصيله الدقيقة، ونجح فى أن يجسد ضحكته ومشيته وطريقة جلوسه، وقد أثبت أنه على قدر المسئولية.- راضية عنه لأن القائمين على العمل كانوا يبحثون عن تقديم أدق التفاصيل، حتى فى تقديم شخصية صديقه «رأفت»، التى قدمها الممثل «حازم سمير»، هو قريب جدًا فى أدائه من الشخصية التى يقدمها، وأرى أن العمل ناجح بدرجة كبيرة جدًا.- فى يوليو المقبل يكون قد مر على استشهاد البطل أحمد منسى ٣ سنوات، لكنى أرى أن «كل تأخيرة وفيها خيرة»، كما أن الأعمال الفنية لا يمكنها أن تجسد كل شهيد، بالإضافة إلى القلق الفنى من تقديم الأعمال الحربية والتاريخية والسير الذاتية، لكن صناع المسلسل راهنوا على الشعب المصرى الذى أثبت أنه محب لبلده.كما أن هذه المحاولة سبقتها عدة محاولات من شركة إنتاج أخرى لصناعة عمل فنى عن الشهيد، وذلك عقب استشهاده، وتم عقد عدة جلسات حول العمل، لكنه توقف بعد ذلك.- المسلسل يكشف كذب وزيف الإرهابيين، لذا ربط البعض بين العمل الإرهابى الخسيس وبين عرضه، وعلى العموم أنا أثق بأن هذا العمل الإرهابى لن ينال من عزيمة المصريين، رغم ما تشهده سيناء من عمليات تقوم بها أيادٍ مليئة بالخسة والنذالة، وتطال الضباط والجنود فى سيناء، وكلنا نتمنى أن نرى سيناء خالية من الإرهاب قريبًا.