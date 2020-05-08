سفير أوكرانيا في مصر يكتب: أوكرانيا ومصر.. وانتصار الخير على الشر

كمستعرب أوكرانى، وكسفير أوكرانيا فى مصر، كثيرا ما أفكّر فى ما يجمع بين دولتينا وشعبينا. ما المشترك بيننا؟ ماذا يوحدنا وماذا يهم شعبينا؟ ما قيمنا المشتركة وما الذى يقدره كلا الشعبين ويحبانه، وماذا يلهمهما ويوحى لهما لاستكمال إنجازاتهما من أجل الوطن؟ ما الذى يلهم أبطالنا وشهداءنا الأمجاد؟

مثل المصريين، يقدر الأوكرانيون قبل كل شىء العائلة وأول قيمهم الأطفال والعائلة والأسرة الكبيرة.

مثل المصريين، يحب الأوكرانيون أرضهم والعمل عليها. ونغنى فى أغانينا وشعرنا نهر دنيبر ومياهه الحية- أكبر نهر فى أوكرانيا. ولذلك تمس فؤادى أغانى المصريين عن النيل الجميل العظيم. ما أحلى ألحان وأنغام المصريين وكم تمتلئ قلوبنا عجبًا، لأننا أيضا نحب الغناء والرقص والتجمع والتواصل.

مثل المصريين، يحب الأوكرانيون العمل وهم يعرفون أن العمل النزيه هو الطريق الوحيد لتحقيق الرخاء والازدهار لوطنهم والرفاهية لعائلاتهم. لأجل هذا السبب، مثل المصريين، يحترم الأوكرانيون عاداتهم وتقاليدهم ويحترمون تاريخهم وأبطالهم.

إن أيدى الأوكرانيين، مثل أيدى المصريين، لا تخاف من أى عمل، كما لا يهابون من حماية قيمهم والدفاع عن أرضهم وهم دائمًا على استعداد للدفاع عن كل بقعة من وطنهم، ومثل المصريين الأوكرانيون مستعدون للتمرد على الشر من أجل خير الشعب ورفاه الأطفال. وكما يفخر المصريون بجيش مصر المجيد يفخر الأوكرانيون بجيشهم، وليس من قبيل الصدفة أن تكون التحية العسكرية عندنا (المجد لأوكرانيا – المجد لأبطالها).

عشية الذكرى الـ٧٥، التى تحتفل بها البشرية، لنهاية الحرب العالمية الثانية القبيحة أفكّر فى مصير شعبينا الصديقين ودورهما فى انتصار الخير والحرية والإنسانية على الشر والقمع وشيطانة النازية.

لقد امتد لهيب الحرب العالمية الثانية إلى مصر فى خريف ١٩٤٠ فأصبحت ميدانًا من ميادين النزاع بين قوات التحالف وقوات المحور النازية فى شمال إفريقيا. حدثت هنا معركة العلمين التى كانت – لا شك – فصلًا مهمًا وحاسمًا فى تلك الحرب القاسية.

على الرغم من أن مصر لم تعلن الحرب ضد دول المحور آنذاك فإنها لعبت دورًا مهمًا فى انتصار دول الحلفاء فى تلك المعركة الحاسمة، حيث كانت تمدها بالإمدادات والمؤن اللازمة للجنود والدعم لقوات التحالف، خصوصًا الجيش البريطانى الثامن متعدد الجنسيات. كما كانت القوات المصرية تقوم بحراسة الموانئ وقناة السويس، وتطارد القوات الجوية الألمانية، التى كانت تهاجم أرض مصر، كما بذلت مصر جهودها لمنع تلك القوات من إلقاء الألغام فى المنطقة.

حارب العديد من وحدات الجيش المصرى كأفواج المشاة والفرسان والمدفعية أيضا بجانب قوات الحلفاء. كما لعبت قوات المدفعية المضادة للطائرات فى جميع أنحاء مصر دورًا مهمًا فى تدمير هجمات لوفتفافه على الإسكندرية والقاهرة والسويس وشمال الدلتا. واشتغل مئات الآلاف من المصريين خلال الحرب فى قواعد الحلفاء العسكرية والمخيمات وعلى ضمان العمل الحيوى المهم دون انقطاع للمواصلات والسكك الحديدية. ويصف أوراقًا منسية من تلك الأيام أحد الكتاب المفضلين لى وهو الروائى المصرى إبراهيم عبدالمجيد فى روايته «لا أحد ينام فى الإسكندرية».

أثناء أحداث المعركة سقط العديد من القتلى فى صفوف قوات الحلفاء كما قضى مئات وآلاف المصريين المدنيين جراء الغارات النازية على المدن المصرية.

وأخيرًا أعلنت مصر حربًا ضد المحور النازى فى ١٩٤٥ وصارت مع أوكرانيا من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، كما أصبحت من مؤسسى جامعة الدول العربية.

يعد الاحتفال بالذكرى ٧٥ لنهاية الحرب العالمية الثانية فى مايو ٢٠٢٠ حدثًا دوليًا كبيرًا، ويجب أن يتم تكريم ضحايا الحرب، وأن ندين النازية والشمولية والعدوان، وأن ندعم مبادئ السلام والإنسانية والديمقراطية والوحدة.

بالنسبة لأوكرانيا فهذه فرصة لتذكير العالم بمساهمة الأوكرانيين فى الانتصار على النازية.

كانت أوكرانيا، جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتى حينذاك، ومشاركًا نشطًا فى التحالف المناهض للنازية، وهى تنتمى إلى الدول والمناطق التى عانت أكثر من غيرها خلال الحرب العالمية الثانية.

فى ٢٢ يونيو ١٩٤١، غزت القوات النازية الاتحاد السوفيتى التى كانت أوكرانيا إحدى جمهورياته، وسرعان ما احتلت القوات الألمانية جزءًا من الأراضى الأوكرانية، وبدأت عملية الدفاع عن المدن الرئيسية: كييف، وأودیسا، وسيفاستوبويل وخاركيف. وكانت أراضى أوكرانيا محتلة من طرف القوات النازية لأكثر من عامين.

واشتعلت معركة الدنیبر بین أغسطس وديسمبر ١٩٤٣، والتى انتهت بانهيار الدفاعات الألمانية المسماة «الجدار الشرقى»، فحررت كييف فى ٦ نوفمبر ١٩٤٣، وبدأت معركة تحرير الضفة اليمنى للدنيبر. فى الفترة من ٢٤ ينایر وحتى ١٧ فبراير ١٩٤٤ شنت القوات السوفیتية هجوم کورسون - شيفتشينكوفسك، التى انخرطت فيها قوات الجبهتين الأوكرانيتين الأولی والثانية، حيث حاصرت قوات الجبهتين معًا تجمع القوات النازية، الذى ضم سبعة وسبعين ألف جندى، وبحلول مايو ١٩٤٤حررت شبه جزيرة القرم.

مع مساهمة مصر هزمت الجيوش الأمريكية والبريطانية الجيش الألمانی فى شمال إفريقيا فى العام ١٩٤٢، وحررت فى العامين ١٩٤٣ و١٩٤٤ إيطاليا من قبضة الفاشية، وصيف العام ١٩٤٤ قام البريطانيون والأمريكيون بإنزال قواتهم فى النورماندى، شمال فرنسا، وفتحوا الجبهة الثانية فى وجه ألمانيا النازية.

وفى شهرى أبريل ومايو ١٩٤٥ استولت القوات السوفيتيّة على برلین، فانتهت بذلك الحرب فى أوروبا.

وأبرز نتائج الحرب أنّها أعادت توحيد غالبية الأراضى التى تقطنها القومية الأوكرانية فى إطار دولة واحدة من جديد، وباتت أوكرانيا عضوًا مؤسسًا فى منظمة الأمم المتحدة. لكن استمر مجددًا النظام السوفيتى فى الجمهوريات السوفيتية فى ذلك الوقت بما فى ذلك أوكرانيا حتى إعلان استقلالها فى ١٩٩١ بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.

قضى نحو ثلاثة ملايين جندى أوكرانى من أصل سبعة ملايين قاتلوا فى عداد القوات المسلحة السوفيتية. فى أوقات الحرب، كان مصير النصر فى المعارك رهنا بعمل الأفواج، وذلك يؤكد أن الانتصار دون قتال الأفواج الأوكرانية لم يكن ممكنًا، بل كان مستحيلًا تمامًا. خلال الحرب، حصل ٢٧٠٢ أوكرانى على لقب بطل الاتحاد السوفيتى. كانت الخسائر فادحة بين المدنيين، حيث قضى ما بين سبعة وثمانية ملايين شخص نَحْبَهم، وكانت أوكرانيا كلها فى بؤرة الحرب.

اليوم، عندما تقوم القوات المسلحة فى بلدينا الصديقين بعمليات مكافحة الإرهاب على أراضيهما، ويكافح أفضل أبنائهما وبناتهما الإرهاب الشنيع، أعتقد أنه من المهم ألا ننسى التاريخ المجيد لجيوشنا والمدافعين عن أراضينا.

تحية لهؤلاء الأبطال الذين شاركوا والذين استشهدوا فى الحرب العالمية الثانية.

تحية لمصر التى أنجبت هؤلاء الأبطال وتحية لشعبها المضياف الصديق، ولجيشها الجرىء والمجد لأوكرانيا ومصر والمجد للأبطال.

