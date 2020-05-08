رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان ونيجيريا يبحثان التعاون في مواجهة كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:01 م
عمران خان
عمران خان
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، خلال محادثة هاتفية، الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التحديات التي تواجه الدول النامية لحماية الأرواح من الوباء.

وذكرت الوكالة الباكستانية الرسمية، أن الطرفين ناقشا أيضا السبل لتعزيز التعاون والعلاقات بين باكستان ونيجيريا.
وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس النيجيري على مبادرته لتخفيف عبء الديون للدول النامية.
من جانبه، أكد محمد بخاري الدعم الكامل للمبادرة.

موضوعات متعلقة

وفاة أول طبيب مصري بكورونا في الكويت.. ووزير الصحة ينعاه

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

14 جنيهًا و60 قرشًا.. نصيب الطفل من دعم «التأمين الصحى» فى الموازنة الجديدة

وفاة أول طبيب مصري بكورونا في الكويت.. ووزير الصحة ينعاه

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

إنفوجراف

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

مستقبل وطن: قانون «المركزي» الجديد يعزز الحوكمة والاستقلالية

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

خسارة 20.5 مليون وظيفة فى أمريكا بسبب كورونا

تايلاند تعتزم إعادة فتح مراكز التسوق منتصف الشهر

«الصحة العالمية»: كورونا انتقل من الخفافيش ويصيب القطط

مقالات الرأي
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
د. رائد العزاوى
الحقيقة في لحظة الأزمة.. لماذا يكره البعض مصر؟
ماجد حبته
تفاءل.. تأمّل.. أو اكتئب
المزيد

الثقافة

الأحد.. 4 فقرات أدبية على تطبيق «زوم» في بيت الشعر

4 كاتبات ضيوف مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة

هويدا عطا: كورونا سيُحدث تحولات ضخمة وواقع ثقافي جديد

«سلِّ صيامك».. ننشر فصلًا من رواية «حياة على باب الثلاجة»