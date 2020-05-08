باكستان ونيجيريا يبحثان التعاون في مواجهة كورونا

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، خلال محادثة هاتفية، الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التحديات التي تواجه الدول النامية لحماية الأرواح من الوباء.وذكرت الوكالة الباكستانية الرسمية، أن الطرفين ناقشا أيضا السبل لتعزيز التعاون والعلاقات بين باكستان ونيجيريا.وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس النيجيري على مبادرته لتخفيف عبء الديون للدول النامية.من جانبه، أكد محمد بخاري الدعم الكامل للمبادرة.