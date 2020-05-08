98 مصريًا يغادرون السودان تنفيذًا لخطة إجلاء العالقين

غادر الخرطوم اليوم الجمعة 98 مواطنا من العالقين في الخرطوم عبر طائرة شركة "أير كايرو"، إلى أرض الوطن، تنفيذا لخطة إجلاء المصريين العالقين في الخارج.وجرى إجلاء المواطنين المصريين اليوم، بحضور السفير المصري في السودان حسام عيسى، الذي حرص على التواجد في مطار الخرطوم على رأس وفد من البعثة المصرية، للاطمئنان على وصول جميع المواطنين إلى المطار، وسير إجراءات سفرهم بسلاسة.وقال السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إنه من المقرر أن تكون هناك رحلة أخرى لإجلاء المصريين في السودان يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أنه جار حجز مقاعدها حاليا من جانب شركة "أير كايرو" في القاهرة، لأبناء الجالية المصرية في السودان الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن.وأوضح أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة العائدين، من جائحة كورونا، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم ومخالطيهم.وكان 114 مصريا غادروا الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي، في أولى الرحلات الجوية لإجلاء العالقين في السودان.