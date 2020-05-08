«الزراعة» تتابع عمليات حصاد القمح بمزارع بني سويف

قام الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، بزيارة مزرعة سدس بمحافظة بني سويف، لمتابعة عمليات حصاد محصول القمح، والمنزرعة على مساحة ١٦٠ فدانا، من الأصناف: جميزة ١١، سدس ١٤، شندويل ٥.وقال رئيس قطاع الانتاج، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف العمل الميداني، ومتابعة المزارع، وسير العمل، في كافة الجهات التابعة للقطاع واستغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق أقصى انتاجية ممكنة.وأشار السباعي إلى أنه تم أيضا خلال زيارته لمزرعة سدس متابعة عمليات زراعة وري محصول قطن الإكثار لمساحة ٢٠ فدان من الصنف، جيزة ٩٥، ومعاملة المساحة بمبيدات الحشائش لمنع إنبات بذور الحشائش، كذلك تم المرور والاطمئنان على حالة المحاصيل القائمة بالمزرعة، وتفقد جميع مساحات حدائق البساتين بالمزرعة.كما شملت الزيارة تفقد صوامع سدس، وشونة المحاصيل المختلفة للمزرعة، كذلك تم المرور والاطمئنان على محطة الانتاج الحيواني بالمزرعة، كما حث العاملين بالمزرعة ببذل المزيد من الجهد للنهوض بالقطاع.