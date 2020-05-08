عزل 500 أسرة بقرية القيصرية فى المحلة بسبب كورونا

نفذت الأجهزة الأمنية بمركز المحلة الكبرى، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بأول المحلة، اليوم الجمعة، عزلا صحيا تاما على مربع سكنى يضم 500 أسرة بقرية القيصرية بمركز المحلة الكبرى، بسبب تعدد حالات كورونا.جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عوض مساعد مدير أمن الغربية لقطاع المحلة وسمنود، ومأمور مركز شرطة المحلة العميد محمود كشك، ونائبه، بحضور الدكتورة عبير عبدالعزيز مدير الإدارة الصحية بأول المحلة، والدكتور متولي المكاكي مدير الطب الوقائي، وأفراد المراقبين الصحيين بالإدارة.وشهدت القرية تواجد أمنيا مكثفا، كما انتقلت فرق طبية لتطهير المربع السكنى وشوارع القرية، ومسح المخالطين للحالات التى ثبتت إيجابيتها بالمربع السكنى، والتنبيه عليهم بضرورة التوجه فورا إلى الوحدة الصحية حال ظهور أى أعراض.وشددت الأجهزة الأمنية على جميع الأهالى بضرورة الالتزام بإجراءات العزل حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وذلك حفاظا على صحتهم.