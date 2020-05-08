«أوقاف الإسكندرية»: متابعة مستمرة للمساجد والتأكد من عدم وجود مخالفات

أكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية تجرى متابعة مستمرة لأوضاع المساجد بالمحافظة من خلال تقارير لجان المتابعة بالإدارات الفرعية للاطمئنان على استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود مخالفات.وأضاف "خشبة" في بيان له اليوم، أن الهدف من هذه الإجراءات الاحترازية، هو الحفاظ على رواد بيوت الله تعالى من الخطر، وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية.كما توجه الدكتور عبد الرحمن نصار بالشكر لكل منتسبى الأوقاف فى الإسكندرية، على كل ما يبذلونه ويقدمونه لخدمة بيوت الله والمحافظة على رواده، مؤكدًا على أن الغاية العظمى هى المحافظة على الأرواح والأنفس من اى خطر يهددها.