ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بالنمسا لـ 13 ألفًا و836

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و836 حالة من إجمالي عدد الإصابات والذي بلغ 15 ألفا و774 حالة.وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم إن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا بلغت 614 حالة، ويتواجد حاليا في المستشفيات 339 حالة منهم 81 حالة في وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى أن معدل الإصابات الجديدة يوميا في البلاد لا يتجاوز 4ر0 في المائة.وكان وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير قد أكد أن عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "بي سي أر" تجاوز 300 ألف اختبار، كما حذر من التهاون في الإجراءات الصحية أو التعامل باستخفاف مع الوضع العام الحالي على الرغم من حدوث نتائج ايجابية واستقرار في عدد الإصابات الجديدة.