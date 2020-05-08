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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اللواء سمير فرج: الأسطول البحري المصري قادر على تأمين المناطق الاقتصادية

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:44 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
حسين العمدة
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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، القوات المسلحة المصرية لديها العديد من مختلف أنواع الأسلحة لحماية كافة حدود الدولة، مضيفًا أن القوات البحرية المصرية لديها حاليًا ٣ غواصات من طراز "s43"، وهى تعد من أقوى الغواصات المتطورة تقنية على مستوى العالم، مضيفًا أن القوات البحرية لديها تلك الغواصات لحماية حقول الغاز والبترول فى البحر المتوسط.

وأضاف مدير إدارة الشئون المعنوية، في تصريحات لـ"الدستور"، الدولة المصرية لديها أسطول بحرى قوى تستطيع تأمين المناطق الاقتصادية، وأيضًا تستطيع تأمين حدود الدولة من جانب البحر الأحمر، قائلًا "القوات المسلحة لديها أسطول يحتوى على طائرات ميسترال فرقاطات وغواصات لكيفية التصدي لأى مخاطر".

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