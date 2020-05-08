فلسطين: 1339 إصابة و72 وفاة بكورونا بين جالياتنا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف جالياتها في العديد من الدول، ارتفع إلى 1339، بينهم 72 حالة وفاة، و544 حالة تعافٍ.وأكدت الوزارة - في تقرير اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - متابعة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لقضية العالقين وحقهم في العودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه يجري الاتصالات اللازمة مع نظرائه في دول الجوار، ويتواصل معهم سواء عبر الرسائل الرسمية أو الاتصالات المباشرة للوصول إلى حل لهذه المشكلة وتأمين عودتهم.وأوضحت أن فريق عملها المصغر ولجان الأزمة في السفارات، يتابعون بشكل متواصل الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من الطلبة أو المواطنين، وقد استمعوا لمئات المناشدات والاتصالات والرسائل عبر هواتف الطوارئ والبريد الإلكتروني للوزارة وشبكات التواصل الاجتماعي من المواطنين العالقين.وشددت على أنها تتعامل بجدية مع هذه المناشدات كل حالة على حدة، معتبرة أن جهودها لحل مشكلتهم والوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية جزء لا يتجزأ من مسئولياتها، ووفاء بالتزاماتها المهنية والوطنية والإنسانية.