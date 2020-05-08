كندا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كندا اليوم الجمعة، 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 65388 حالة حتى الآن.كما أعلنت السلطات الصحية عن 63 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4471 حالة. كما بلغت حالات التعافي 29681 بعد تعافي 421 شخصا.وجاءت جميع حالات الإصابة والوفيات الجديدة في البلاد اليوم في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، حيث تعتبر الحالات الـ477 الجديدة هي الأعلى في غضون أسبوع تقريبا، تماما مع بدء المقاطعة في رفع بعض القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.وهذا هو أكبر عدد من الحالات الجديدة منذ الثاني من مايو الجاري، على الرغم من أنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 24 أبريل الماضي.ويسود القلق من أن الارتفاع في الحالات الجديدة يأتي مع بدء المقاطعة في السماح بإعادة فتح بعض متاجر البيع بالتجزئة. وتم السماح بإعادة افتتاح مراكز الحدائق صباح اليوم، بينما سيسمح بإعادة فتح متاجر الأجهزة اعتبارا من صباح غد السبت.