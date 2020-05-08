حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، إنه دخل إلى المستشفى مؤخرا بسبب التعب والإرهاق لظروف العمل، بعد تجاهل نصائح الأطباء بالالتزام بالراحة.وأضاف "الطنطاوي" خلال منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "أنا بين الإقامة في العناية المركزة والانتقال لغرفة عادية بالمستشفى، وفي ظل الوحدة إلا من زيارات الأطباء والتمريض، والصمت إلا من صوت الأجهزة، وكانت فرصة قيمة للتفكر والتأمل والمناجاة، ولا داعي للقلق بإذن الله أعود في الغد لعملي المعتاد بقلين".وتابع النائب: "ما دفعني للنشر هو أن العديد ممن اتصلوا بي ذهب تفكيرهم بحكم الأجواء التي نعيشها هذه الأيام إلى السؤال عما إذا كان مرضي سببه الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يعني أن عددًا أكبر سيكون عندهم نفس السؤال عندما يعرفون بخبر تعرضي لتلك الأزمة الصحية المفاجئة".واختتم: "لزم التأكيد بأن الإصابة بفيروس كورونا ليست مشينة لصاحبها، ولو أن التحاليل التي أجريتها يوم 22\4\2020 بمستشفى حميات العباسية، أظهرت تعرضي للعدوى لسارعت بإعلان ذلك فورًا حتى يتخذ من خالطوني الإجراءات الطبية اللازمة".