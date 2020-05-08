5 وفيات بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.وحسب المكلف بالإعلام للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 5369 حالة بعد تسجيل 187 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.كما أكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 488 حالة وفاة بعدما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وتماثل 144 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال ذات الفترة، ليرتفع إجمالي المتاثلين للشفاء إلى 2467.