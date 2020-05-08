فتاة مصابة بالسرطان.. والمواطنون يتعاطفون معها في «ورطة إنسانية»

سلطت الحلقة الخامسة عشر من برنامج «ورطة إنسانية»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الجمعة، الضوء على فكرة تقديم الدعم لمصابي مرض السرطان، وخاصة صغار السن.وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لوالدي طفلة، تبلغ من العمر سبعة أعوام، يحاولان جمع الرسائل الإيجابية من الأفراد في الشارع؛ لدعم طفلتهم قبل خضوعها لأول جلسة للعلاج الكيماوي.وأظهر المواطنون تعاطفًا مع قصة الفتاة وكتبوا رسائل مؤثرة تعبر عن إيمانهم بتماثلها الشفاء بفضل الله، وجاء نص إحدى هذه الرسائل من رجل كبير في السن: «أنتِ جدعة وتقدري تستحملي عشان بابا وماما».ولم يكتفِ المواطنون بكتابة الرسائل القصيرة للفتاة بل توجهوا بالنصيحة للوالدين بأن يقدموا الدعم النفسي لصغيرتهم، وألا يحاولوا نقل الشعور للفتاة بأنها تعاني مرضًا خطيرًا، إضافة إلى التبسم في وجهها، ونشر الأمل حولها، وتوطيد علاقتها بالله.