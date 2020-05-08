وصول 170 من العالقين بالسودان إلى مرسى علم (صور)

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن مطار مرسى علم استقبل منذ قليل طائرة المصريين العالقين بالعاصمة السودانية الخرطوم، وعلى متنها 170 مواطنًا، وذلك ضمن خطة عودة المصريين العالقين بالخارج، مشيرًا إلى أنه جرى فحص العائدين فور وصولهم بمعرفة رجال الحجر الصحي بالمطار.وأضاف "مرعي" خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه يجري نقل العائدين من السودان إلى فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم عن طريق اتوبيسات مجهزة وفي مجموعات لمنع اختلاطهم، عقب فحصهم وأخذ العينات اللازمة لهم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم تعقيم العائدين وحقائبهم الشخصية فور وصولهم وذلك حفاظًا على سلامتهم قبل وصولهم لفندق الحجر وسيتم تعقيمها عقب وصولهم الفندق مرةً أخرى.