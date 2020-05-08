كريم عادل: مصر مؤهلة لمركز متقدم في ترتيب الدول الصناعية

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية إنه من المتوقع أن يتغير وضع مصر ضمن خريطة الدول الاقتصادية وتصبح في صدارة الدول إذا تم العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه الصناعة والإنتاج.وأضاف "عادل" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تقدم مصر اقتصاديا وتجاريا وانقاذها من صدام الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشهدها الدول يتوقف على إرادة وعزيمة ومثابرة الشعب المصري في انتشال الاقتصاد الوطني من حائجة كورونا، وبذل كافة الجهود لعودة النشاط الاقتصادي باقوى معدلات الإنتاج في ظل الالتزام بإجراءات الحماية الوقائية من فيروس كورونا.وأشار إلى أهمية تيسير إجراءات التصدير لجميع المنتجات المصرية وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المتضررة من أزمة كورونا والإفراج الجمركي على مستلزمات الإنتاج بصفة مؤقتة لتنشيط الصناعة المحلية، ومن ثم وضع خطة عاجلة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج في الفترة المقبلة حتى تصبح مصر مصنع العالم.