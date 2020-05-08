القضاء الباكستاني يأمر ببيع عقارات استولى عليها زعيم «طالبان» السابق

أمر قاضٍ باكستاني ببيع خمسة عقارات في المزاد العلني كان يمتلكها زعيم حركة "طالبان" السابق ملا اختر منصور عن طريق مستندات مزورة وذلك قبل مقتله عام 2016.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن اختر منصور امتلك هذه العقارات، التي تُقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي، حين أصبح زعيمًا لـ "طالبان" بعد مقتل مؤسسها الملا محمد عمر عام 2015.ونقلت الشبكة عن محققين على اطلاع بالقضية، لم يتم الكشف عن اسمائهم، أن هذه العقارات تم اكتشافها في مدينة كراتشي بعد مقتله، مضيفة أن القاضي الباكستاني، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب أمنية، طلب من الحكومة سرعة إنهاء الترتيبات لبيع هذه العقارات في المزاد العلني.