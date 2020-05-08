6 إصابات جديدة بكورونا في العراق

أعلنت دائرة صحة ميسان في العراق، اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز المحافظة.وقالت الدائرة، في بيان، إن المصابين الجدد هم من الملامسين لحالة إيجابية سابقة، وقد تم أخذ المسحات من جميع ملامسي الحالة وهم في الحجر الصحي منذ 3 أيام، وسيتم نقلهم إلى أماكن العزل في المستشفى لتلقي العلاج، علما أنهم جميعا لا يعانون من أي أعراض أو علامات.ودعت أهالي المحافظة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ومنها تقليل الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين وعدم المصافحة والتقبيل، وكذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل، واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.