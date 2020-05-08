11.2 مليار جنيه مصروفات قطاعات الإعلام والثقافة والتنمية الإدارية

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة، عن أن وصول إجمالي تكاليف ومصروفات قطاع الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية، بلغ 11.246.175 مليار جنيه خلال 20202021، مقابل 10.469.996 مليار جنيه خلال 20192020.وبلغ إجمالي الوقود وقطع الغيار المتوقع استخدامها 208.340 مليار جنيه خلال 20202021، مقابل 181.623 مليون جنيه خلال 20192020، وإجمالي أجور القطاع 2.898.800 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 2.673.900 مليار جنيه خلال 20192020، ويبلغ صافي المصروفات 7.940.401 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 7.420.446 مليار جنيه خلال 20192020.ويبلغ إجمالي الأعباء والخسائر 134.634 مليون جنيه خلال 20202021 مقابل 152.027 مليار جنيه خلال 20192020، وصافي الربح 19.015 مليون جنيه خلال 20202021 مقابل 18.668 مليون جنيه.