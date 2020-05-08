رئيس الوزراء العراقي يوجه دعوة إلى أمين عام الناتو لزيارة بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، دعوة إلى أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ لزيارة بغداد.وقال مكتب الكاظمي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب.وأكد ستولتنبرغ، بحسب البيان، "حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق"، مشيرًا إلى "حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب".من جانبه، أكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو"، مقدمًا إلى ستولتنبرغ "دعوة لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمل لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب واسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية أو المتعلقة باجراءات الوقاية الصحية".