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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: محاولة تايوان للانضمام لـ «الصحة العالمية» لن تنجح

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:32 م
هوا تشون يينغ
هوا تشون يينغ
أ ش أ
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن محاولة تايوان للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية والمشاركة في جمعية الصحة العالمية ليست من أجل صحة ورفاهية مواطنيها، بل هو تلاعب سياسي مطلق ولن تنجح.

وأضافت يينغ –في تصريح اليوم الجمعة- أن "التصريحات ذات الصلة من جانب تايوان غير معقولة على الإطلاق. من المعروف أن الجمعية العامة السادسة والعشرين للأمم المتحدة تبنت القرار رقم 2758 في أكتوبر عام 1971، معترفا بأن جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الشعب الصيني بأكمله، وقد تم حل قضية تمثيل الصين في الأمم المتحدة تماما من الناحية السياسية والقانونية والإجرائية، ما يجسد مبدأ صين واحدة الذي تلتزم به الأمم المتحدة".

وتابعت: "الأمم المتحدة كررت عدة مرات أنها ستصر على معالجة قضية تايوان وفقا لقرار 2758، وأن منظمة الصحة العالمية، بصفتها هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ينبغي عليها أن تلتزم بقرارات الجمعية العامة. كما أكد القرار رقم 251 الصادر عن جمعية الصحة العالمية على القرار 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أنه تم تأكيد قضية تمثيل الصين في منظمة الصحة العالمية".

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