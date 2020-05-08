الكرملين: «بوتين» يبحث مع مجلس الأمن الروسى مكافحة كورونا

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، عبر الفيديو، التقدم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك اتصالاته في الأيام الأخيرة مع القادة الأجانب.وقال المسئول الروسي - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية-:"تمت مناقشة القضايا الحالية للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، التطرق إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد".وأضاف أن "بوتين" أبلغ الحاضرين بالاجتماع عن اتصالاته الهاتفية مع القادة الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية".شارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا غرفتي البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو ووزير الخارجية سيرجي لافروف والداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والدفاع سيرجي شويجو.