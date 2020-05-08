مهرجان الكرازة ومشروع 1000 معلم online بإيبارشية طهطا

بدأت بإيبارشية طهطا وجهينة مؤخرًا فعاليات عدد من المشروعات والأنشطة الخدمية عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك في ظل تعليق كافة التجمعات الخدمية داخل الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتضمن الأنشطة والمشروعات مهرجان النيروز ٢٠٢٠؛ ومهرجان الكرازة المرقسية ٢٠٢٠؛ بالاضافة الى مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي؛ ودراسة الكتاب المقدس.يأتى ذلك من خلال صفحة المركز الإعلامي للإيبارشية والصفحات الخاصة بكل نشاط من هذه الأنشطة.