عودة رحلتين من السعودية تقلان حوالي 600 من العالقين المصريين

وصلت إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، رحلتان جويتان من المملكة العربية السعودية تقلان حوالي 600 مصري من العالقين هناك ضمن خطة الحكومة لعودة المصريين العالقين في عدد من الدول قبل عيد الفطر المبارك بعد تعليق الرحلات من وإلى مصر في إطار الجهود لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.ووصلت رحلة مصر للطيران القادمة من جدة وعلى متنها 299 راكبا، كما وصلت رحلة مصر للطيران القادمة من الرياض وعلى متنها 297 راكبا.ويقوم أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بتوقيع الكشف الطبي علي العائدين قبل نقلهم إلى أماكن العزل الصحي المخصصة في عدد من المدن الجامعية.ومن ناحية أخرى تصل إلى مطار القاهرة الدولي في وقت لاحق 4 رحلات منها رحلتان لمصر للطيران من الكويت ودبي ورحلتان لشركة إير كايرو من الكويت.