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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تؤكد دعمها لمنظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:23 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم بلاده لجهود منظمة التعاون الإسلامي، والتزامها بتقديم أوجه التعاون كافة للأشقاء في الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما أكد دعم الإمارات الأشقاء من الدول العربية في مواجهة "كورونا"، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية وآلياتها في تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء في رسالة وجهها الشيخ عبدالله بن زايد إلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورسالة مماثلة وجهها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، في رسالته للعثيمين، "إن الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب دول المنظمة انطلاقا من حرصها والتزامها بقيم الوحدة والأخوة التي يحث عليها ديننا الحنيف وتأكيدا على التزامنا بالمبادئ والأهداف التي ترمي إلى تعزيز وتقوية أواصر التضامن بين الشعوب المسلمة".

وأشار إلى أهمية العمل الدءوب لمواجهة الجائحة عبر التوصل لوقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراعات في العالم الإسلامي، وحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف الأعمال العدائية والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية الأخرى للتوصل إلى حلول لهذه الصراعات.

فيما أكد الشيخ عبدالله بن زايد، في رسالته، لأبوالغيط، أنه يشاطره الرأي بأنه قد حان الوقت لتسكت المدافع وتتوقف الصراعات حتى نواجه الجائحة، وبأن العالم العربي الآن أحوج ما يكون إلى قيمة العمل الجماعي المشترك.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لدراسة انعكاسات أزمة وباء كورونا على العالم العربي في المستقبل، وكيفية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة تحدياته، وضرورة العمل على وضع استراتيجيات استباقية وخطط مشتركة تعزز قدرات الدول خاصة في قطاع الأمن الغذائي بما يسهم في إبقاء سلاسل الإمدادات والتجارة مفتوحة، وتعزيز وتطوير الجهود المشتركة في المجال الصحي والصناعات الدوائية بما فيها تفعيل الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والدلائل الإرشادية الاستراتيجية للعمل 2017-2030 التي تم اعتمادها على مستوى القمة في المملكة العربية السعودية عام 2018.

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