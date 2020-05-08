10 معلومات مهمة عن المتحف الجيولوجى المصري (صور)

المتحف الجيولوجي المصري:



مقتنيات المتحف



إدارات المتحف



بعض الخدمات التى يقوم بها المتحف



هناك الكثير من المواطنين لا يعلمون شيئًا عن كنوز مصر الجيولوجية المنتشرة فى معظم محافظات الجمهورية، وتنشر "الدستور"، سلسلة حلقات متتالية عن أهم المعالم الجيولوجية فى مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ومن أهمها المتحف الجيولوجي المصري.1- هو متحف يقع في زهراء المعادى، أنشئ عام 1901 عقب إنشاء الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية المصرية عام 1896 والتي أمر بانشائها الخديو إسماعيل، يعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي وإفريقيا.2- كان أول أمين للمتحف هو تشارلز وليم أندروز 1904، ثم تبعه هنري أوربورن 1906، بينما كان الدكتور حسن صادق هو أول أمين مصري للمتحف.3- احتفل المتحف باليوبيل الماسي عام 1979 حيث صدر طابع بريد تذكارى بهذه المناسبة.4- يتبع المتحف الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والتي كان الغرض من إنشائها دراسة كل أنواع الصخور والتربة بالأراضى المصرية والرواسب المعدنية وغيرها مما له قيمة اقتصادية بالأراضي المصرية.5- وتم إنشاء المتحف الجيولوجي المصري في عام 1901 كأحد أقسام المساحة الجيولوجية في مبنى على الطراز اليوناني-الروماني داخل حديقة وزارة الأشغال وافتتح للجمهور في الأول من ديسمبر عام 1904 حيث ضم حفريات لحيوانات فقارية وثديية جمعت من محافظة الفيوم عام 1898.6- ظل المتحف في مكانه حتى عام 1982 حين تم هدم المبنى الأصلي لإنشاء مترو أنفاق القاهرة. نقلت مقتنيات المتحف إلى موقعه الحالي بمنطقة أثر النبي على كورنيش النيل.7- توزع المقتنيات بصالات العرض بالمتحف، وتعرض بطرق علمية حديثة ويشرف عليها مجموعة من الجيولوجيين، وهى صالة عرض المعادن والصخور، ويعرض فيها مجموعة كبيرة من المعادن والخامات المعدنية بمصر، مرتبة ومصنفة وفقا لأحدث التقسيمات، ومن المعروضات بالصالة مجموعة من الأحجار الكريمة ومجموعة من الكهرمان والأصداف المشغولة والخاصة بالأسرة الملكية السابقة ومجموعات مهداة من الياقوت والسافير الطبيعي والصناعي.8- يوجد بالمتحف العديد من الحفريات الفقارية علاوة على هيكل عظمي كامل لحوت من نفس النوع الذي تم اكتشافه سنة 1901 بواسطة العالم الإنجليزي بيدنل، إضافة إلى اكتشاف العالم جورج شفينفورث عام 1879 عن أول عظام متحجرة في بحيرة قارون بالفيوم.9- كما يضم المتحف نيزكا مصدره كوكب المريخ وهو نيزك سقط على قرية نخلة في محافظة البحيرة عام 1908، ويعد واحدا من 33 نيزكا فقط على مستوى العالم مصدرهم المريخ.10- يضم المتحف 6 إدارات وبعض المعامل للحفريات والمعادن، ويعتبر معمل الحفريات -وخاصة الفقارية- من المعامل النادرة والفريدة على مستوى المنطقة العربية.- الدراسة العلمية والبحوث المتطورة لجميع أنواع الحفريات الفقارية واللافقارية والمعادن والصخور والاحجار الكريمة ونشر هذه الدراسات بالتعاون مع العديد من الجامعات الاجنبية والمتاحف العالمية.- مساعدة طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية والاجنبية من خلال دراسات العينات وتقديم الخدمات الفنية.- تبسيط علوم الجيولوجيا لطلاب المدارس فى مختلف المحافظات.- اهداء وبيع مجموعات تعليمية من عينات المعادن والصخور والحفريات الى المدارس والجامعات.- تنظيم الدورات التدريبية لبعض الجهات مثل مدرسى وموجهى العلوم بوزارة التربية والتعليمومفتشى الاثار ورجال الجمارك للتعرف على انواع الصخور والمعادن.- فحص العينات المصدرة للخارج بغرض اجراء الدراسات العلمية عليها وكذلك العينات الخاصة بشركات الذهب العاملة فى مصر المصدرة بغرض اجراء تحاليل لها