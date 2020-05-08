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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

270 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا منذ ديسمبر 2019

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:21 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أعلنت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، عن إحصاء أجرته حول فيروس كورونا المستجد، استنادًا لمصادر رسمية، أنه أودي بحياة 269514 شخصا على الأقل منذ ظهوره لأول مرة في الصين، ديسمبر الماضي،

وبحسب الوكالة، فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس أكثر من 3 ملايين و856 ألفًا و400 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وشُفي ما لا يقل عن مليون و256 ألفًا و900 مريض.

ومنذ أمس الخميس، تم تسجيل 5722 حالة وفاة، 90220 إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من إجمالي الوفيات بـ 75670 من أصل 1256972 إصابة، وشفي 195036 على الأقل.

وأعلنت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة تضم 30615 وفاة من 206715 إصابة، ويوم الثلاثاء قدرت الحصيلة التي جمعتها وكالات الصحة الإقليمية البريطانية عدد الوفيات بأكثر من 32 ألفًا.

كما سجلت إيطاليا التي شكلت في وقت سابق بؤرة الوباء في أوروبا، 29958 وفاة و215858 إصابة، وإسبانيا 26299 وفاة و222857 إصابة، وفرنسا 25987 وفاة و174791 إصابة.

وأعلنت الصين، باستثناء هونج كوج وماكاو، حتى الآن عن 4633 وفاة و82886 إصابة فيما تعافى 77993 مريضًا.


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