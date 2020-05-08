جامعه جنوب الوادي تهدي بوابة تعقيم لمديرية أمن قنا

أهدت جامعة جنوب الوادي، بوابة تعقيم إلكترونية لمديرية أمن قنا تستخدم في تطهير وتعقيم المترددين على المديرية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).اطلع اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا على بوابة التعقيم، مشيدا بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة قنا ومراكزها البحثية.ومن جانبه، قال الدكتور تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة، إن البوابة التي تم تقديمها لمحافظة قنا ومديرية الأمن تم تنفيذها بأيدي طلاب من كلية الهندسة قسميّ الكهرباء والميكانيكا، تحت إشراف فريق كامل من الأساتذة المتخصصين بالكلية ومتابعة من الدكتور فرج خطاري وكيل الكلية بمحافظة قنا.