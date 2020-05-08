تدشين  قناة على اليوتيوب للكشف عن «المشهور قوله المجهول أصله»

دشن الدكتور حسام شاكر، الباحث في أصول الكلمات المتداولة بين الناس ولا يعرف أصلها، قناة على اليوتيوب لتتناول الكلمات المشهور قولها المجهول أصلها.وبدأ شاكر القناة بفيديو وثق فيه أصل كلمة (ابن البرطوش) بطريقة علمية استند فيها إلى أحد الكتب الصادرة عن مجمع اللغة العربية ولأقوال بعض المؤرخين.وذكر شاكر أنه ظل يبحث عن أصل هذه الكلمة عندما كانت تتردد على ألسنة الناس في الشوارع وازداد شغفه بها عندما سمعها في فيلم إسماعيل يس في الأسطول البحري في الحوار الذي دار بينه والشاويش عطية، ثم التحق لقضاء فترة تجنيده في البحرية لكنه لم يجد لها أثرا وسط الكلمات غير المألوفة التي سمعها مثل الاشتكبة والبلباص والوجاق، وهو ما دفعه للبحث عنها أكثر إلى أن عثر عليها في أحد كتب مجمع اللغة العربية.يذكر أن الدكتور حسام شاكر يعمل عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وبدأ منذ سنوات في نشر سلسلة من الكلمات المتداولة بين المواطنين على صفحته الشخصية بالفيسبوك ثم نصحه المتابعون بجمعها في كتاب، فأصدر منذ شهور كتابه (المشهور قوله المجهول أصله).