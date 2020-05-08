سوهاج: استمرار أعمال تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الاسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال التعقيم والتطهير ورش المطهرات بدائرة المركز، وتم رش وتعقيم الشوارع والمنازل ونجع أبو حسين بقرية أولاد عزاز، وتم تطهير بالشوارع والمنازل بقرية باجا بجزيرة شندويل، وشملت أعمال التعقيم نجع العرايا وروافع القصير والصلعا، كما تم رش الشوارع والمصالح الحكومية ونوافذ المنازل بالمطهرات في قرية الشيخ مكرم، وايضا تعقيم وتطهير بقرية ادفا وقرية بندار الكرمانية، كما تم أيضا تطهير الشوارع وطريق الهجارسة وكذلك اولاد غريب والكوامل، ومكتب بريد وبنك الائتمان الزراعية ومجلس قروي جزيرة شندويل، وتم بقرية تونس رش الشوارع والمصالح الحكومية ونوافذ المنازل بالمطهرات، وكذلك في قرية الشيخ مكرم.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بأعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة، ومنطقة خلف مجلس المدينة وعدد من الشوارع الفرعية، ومنطقة إدارة اخميم التعليمية، والشوارع الفرعية، ومصانع أخميم الإنتاجية، وفي قرية نيدة تمت أعمال التطهير والتعقيم بناحية قرية جزيرة محروس ونجع سليمان حمد وشارع كازالوفى وشارع الفردان، كما تم استهداف منطقة ميدان مركز شرطة أخميم ومبنى سنترال أخميم وعدد من المحال التجارية والمنازل والشوارع الفرعية، وتركيز أعمال التطهير والتعقيم على مراكز صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكتب بريد اخميم الرئيسى وفروعة ونادى اخميم الرياضى ومدرسة ابو القاسم الابتدائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي.وقام حي شرق سوهاج بأعمال التطهير الشوارع والمنشآت والمباني الحيوية بالحي، وفي منطقة الأرقم وتفرعاتها وكورنيش النيل الغربي بحي شرق، كما تم استهداف رفع كفاءة النظافة في منطقة الأرقم وتفرعاتها وشارع عثمان بن عفان وشارع حمزة بن عبد المطلب وكورنيش النيل الغربي، كما تم تحرير 4 محاضر بيئة واستمرار تطهير المباني، وقد استهدفت أعمال التطهير مبنى مجمع المحاكم. وتطهير مداخل العمارات بشارع عمر مكرم وابن الهيثم وعمرو بن عبد العزيز ومبنى سنترال الزهراء وبريد الزهراء.وقام حي غرب سوهاج بحملة نظافة وتطهير بمنطقة الحويتي وموقف نجع حمادي والغردقة ومحيط الحديقة الجديدة بمنتصف مساكن الحويتي، كما تم تطهير مكتب البريد الرئيسي بشارع الكورنيش الغربي ومكتب بريد نجع مطرود ومدرسة نبيل فراج حيث أماكن توزيع منحة العمالة الغير منتظمة، وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة بعد رفعها وباقي شوارع الحي.وقام مركز ومدينة جرجا بحملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية والمنشآت الحيوية والشوارع، وتعقيم ماكينات الصرف الآلي ببنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي ومنافذ الصرف للبريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات بمراكز الشباب وشارع سعد زغلول وش مجلس المدينة وشارع الصياد وبنك التنمية الائتمان الزراعى وسنترال جرجا ومكتب بريد جرجا وش صيدناوى وشارع الرى وشارع بركات وشارع عمر مكرم وشارع الإمام الشاطبي وشارع عبدالله النديم وموقف سيارات سوهاج ومواقف القرى وبرديس والبلينا وموقف العسيرات ومنطقه الشيخ عياش ومنطقه البوابة ومنطقة النفاده وشارع المغنى وشارع الجبانه وميدان الصهريج.واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة في أعمال التطهير والتعقيم، واستهدفت الحملة أعمال التطهير في مبني النيابة الإدارية، والضرائب العقارية، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، ومكتب الإصلاح الزراعي، وهندسة الري.