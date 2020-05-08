خروج 3 متعافين من عزل «العجمى».. وارتفاع العدد لـ97

أعلن مستشفى العجمي المركزي للحجر الصحي بالإسكندرية، خروج 3 حالات تعافِ اليوم الجمعة، من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بعد تحول نتائجهم معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا وتماثلهم للشفاء.وأكدت الدكتور ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 97 حالة حتى الآن، بعدما تم خروج 3 حالات جديدة، اليوم ومغادرتهم مستشفى العجمي النموذجي للعزل بالإسكندرية.وكانت قد أشارت مدير المستشفى، إلى أن عدد الحالات المحولة من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية حتى الآن 286 حالة، بعد تحويل 4 حالات جديدة لقضاء فترة التقاهة، بعد استقرار حالتها الصحية، وتماثلها للشفاء.