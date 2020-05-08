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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بسبب كورونا.. احتفالات جبل الطير معلقة

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:01 م
دير السيدة العذراء
دير السيدة العذراء
مونيكا جرجس - ماريان رسمى
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كشف دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير- بسمالوط- المنيا، تفاصيل احتفالاته التى تقام سنويا في مايو من كل عام، وذلك تزامنا مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأضاف الدير في بيان له: أنه حتى الآن لم يصدر قرار نهائي من نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط والمشرف على احتفالات دير جبل الطير، بأنه هل ستقام الاحتفالات في الدير أم لا لهذا العام؛ وأنه سيتم الإعلان عن أى جديد بشأن الاحتفالات فور إعلانها.

وكانت قد أعلنت الأديرة القبطية في وقت سابق استمرار إغلاق أبوابها أمام الشعب القبطي والرحلات الكنيسة، واستقبال أسر الرهبان نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد "covid- 19".

وقامت ببناء الكنيسة العذراء الأثرية بجبل الطير الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين فى حوالى سنة 328م؛ وهى عبارة عن كنيسة منحوتة فى الصخر، ويتكون صحن الكنيسة المنحوت من قطعة واحدة من الصخر وبه 12 لقانا دائريا وسط الكنيسة يستخدم ثلاث مرات فى العام فى خميس العهد وعيد الغطاس وعيد الرسل.

وتعد احتفالات العذراء مريم بجبل الطير من أشهر موالد السيدة العذراء مريم في الصعيد والذي يقام سنويا في نهاية مايو؛ ويعد دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير من أشهر محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.

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